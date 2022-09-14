Обвиняют министерство в саботаже: сборная Украины по велошосе поедет на ЧМ-2022 без механика и оборудования

Федерация велоспорта Украины обратилась у Министерству молодежи и спорта по поводу участия сборной на чемпионате мира-2022 по велоспорту.

Сборная Украины по велошоссе столкнулась с проблемами с поездкой на ЧМ-2022, который состоится в австралийском Вуллонгонге. "Сине-желтые" поедут на мировое первенство без механика и необходимого оборудования.

Об этом говорится в заявлении Федерации велоспорта Украины.

"Особая благодарность" профильному Министерству молодежи и спорта Украины за саботаж участия национальной сборной по велосипедному спорту на чемпионате мира-2022 в Австралии. Из-за личного нежелания отправлять некоторых членов команды даже за внебюджетные средства, к сожалению, команда на важнейшем старте сезона будет представлена без механика.

Более того, из-за его отсутствия команда будет недокомплектована необходимым оборудованием и велосипедами, что повлияет на результат спортсменов в индивидуальных видах программы", — отметили в федерации.

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам-2022 состоится с 18 по 25 сентября.

Напомним, что ранее сборная Украины по велошоссе вообще рисковала пропустить планетарное первенство из-за отсутствия финансирования.

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