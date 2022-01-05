Обвиняют в изнасилованиях: одноклубника Зинченко перевели в одну из самых строгих тюрем Англии

Обвиняют в изнасилованиях: одноклубника Зинченко перевели в одну из самых строгих тюрем Англии

Французский футболист находится под стражей с лета 2021 года.

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в семи случаях изнасилования, был переведен в новую тюрьму - Strangeways в Манчестере.

По информации The Sun, это было сделано накануне Рождества и Нового года из-за опасений по поводу безопасности пребывания 27-летнего француза в ливерпульской тюрьме.

Отметим, что тюрьма в Манчестере относится к категории А, где отбывают наказание лица, которые совершили особо тяжкие преступления, включая изнасилование. Ее считают одной из самых строгих тюрем Англии.

Бенжамена Менди обвиняют в изнасилованиях: что известно

Одноклубник и конкурент по позиции украинца Александра Зинченко обвиняется в семи случаях изнасилования по пяти женщинам. Последнее преступление касается нового заявителя и, как утверждается, было в июле этого года.

В конце августа 2021 года началось полицейское расследование в отношении футболиста по подозрению в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального домогательства в период с октября 2020-го по август 2021 года.

Менди отстранили от тренировок с "горожанами", а затем взяли под стражу и поместили в тюрьму. Позже поступили сведения о еще двух случаях изнасилования.

Судебный процесс должен был начаться 24 января 2022 года, однако теперь, учитывая появление еще одной вероятной пострадавшей, было принято решение перенести судебное разбирательство на 27 июня 2022 года. Предварительное слушание назначено на 7 января 2022 года, и на нем снова будет рассмотрен вопрос об освобождении футболиста под залог, в чем ему было отказано уже трижды.

Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. В клубе Бенжамен являлся конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Также на счету Менди 10 поединков в футболке сборной Франции.

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