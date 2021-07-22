"Объявил войну": скандальный экс-футболист Алиев выпустил новый провокационный клип (видео)

Александр разнес итальянских фукнционерив УАФ Лучано Лучи и Франческо Баранку.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев представил новый клип на своем YouTube-канале "КЕНТ".

В новом ролике Алиев обратился к главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и главе комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранке. Клип называется "Алиев объявил войну итальянцам из УАФ".

Это своеобразный ответ Александра на реакцию Украинской ассоциации футбола на его первый клип. В марте УАФ рассматривала видеоролик Алиева на "возможный вред имиджу украинского футбола и проявление неуважения к коллегам и соперникам". Бывшего футболиста попросили предоставить письменные объяснения.

"Ответ так называемым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом. Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - прокомментировал свой новый клип Алиев.

Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году.

В прошлом году Алиев попытался силы в боксе и проиграл выставочный бой, а затем сообщил, что получил тренерский диплом.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Милевский и Алиев посетили Лукьяновское СИЗО.

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