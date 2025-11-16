Объявлен стартовый состав сборной Украины на решающий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией

Николай Матвиенко / © УАФ

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против Исландии.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Малиновский, Ярмолюк, Цыганков, Зубков – Ванат

Запасные: Волынец, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваев

Матч Украина - Исландия состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Перед последним туром украинцы и исландцы имеют в своем активе по 7 очков, но у островитян лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому команду Сергея Реброва устроит только победа в очном противостоянии, чтобы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф.

Первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026 завоевала сборная Франции (13 баллов), для которой выездной матч заключительного тура с Азербайджаном (1 пункт) уже не будет иметь турнирного значения.

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

