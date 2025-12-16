Объявлено имя лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА

Луис Энрике / © Associated Press

Реклама

16 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему тренеру 2025 года получил наставник ПСЖ Луис Энрике.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В борьбе за почетную награду 55-летний испанец обошел конкурентов, которыми были Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси"), Арне Слот ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал"), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Хавьер Агирре (сборная Мексики).

Реклама

Голосование за победителя проходило на официальном сайте ФИФА. Финальный результат определялся суммарно: по 25% голосов от тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков.

В прошлом сезоне Энрике выиграл с ПСЖ чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

Отметим, что ранее Энрике также был признан лучшим тренером 2025 года по версии издания France Football, которое вручает "Золотой мяч".

Напомним, в прошлом году лучшим тренером по версии ФИФА был признан нынешний наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти, который тогда возглавлял мадридский "Реал".