Объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2025"

"Золотой мяч" / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025".

Награду лучшему футболисту мира от авторитетного журнала France Football получил французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

В борьбе за почетный приз Дембеле опередил испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, который занял в голосовании второе место.

Реклама

В прошлом сезоне Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".