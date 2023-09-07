Обязательный претендент на титул Усика назвал условие, при котором позволит украинцу побиться с Фьюри

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович заявил, что не будет мешать проведению боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри только в том случае, если ему заплатят щедрые отступные.

Хорватский боксер также выразил уверенность в том, что ему по силам победить Усика, а затем сразиться с Фьюри за звание "абсолюта".

"Я не соглашусь на отступные. Возможно, разве что на какую-то сумасшедшую сумму, но мне кажется, что ее мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и побиться за звание абсолютного чемпиона мира. Я могу заработать гораздо больше, чем эти отступные.

Это должна быть сумасшедшая сумма, но я не хочу никаких отступных. Как я уже сказал, мне кажется, что я могу победить Усика. Если я его побью, то смогу заработать гораздо больше", – сказал Хргович в интервью YouTube каналу iFL TV.

Ранее промоутер хорвата Эдди Хирн назвал возможную дату для боя между его клиентом и Усиком.

В ночь на 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Теперь украинец хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри. Если же командам боксеров снова не удастся договориться об объединительном поединке, то следующим соперником Усика должен стать Хргович.

В активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 31-летнего Хрговича 16 побед (13 – нокаутом) в 16 поединках. В своем последнем бою хорват в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

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