Обыграла чемпионку Wimbledon: украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Марта Костюк в непростом матче одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В 1/8 финала 20-летняя киевлянка (№69 WTA) победила Елену Рыбакину из Казахстана (№21 WTA), которая является чемпионкой Wimbledon-2022.

Напряженный поединок длился 2 часа и 23 минуты. Украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но затем уверенно выиграла две следующей партии. Итог противостояния – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

В течение матча Костюк 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейкпойнтов.

Добавим, что Рыбакина родилась в Москве. До июня 2018 года она представляла на турнирах Россию.

В четвертьфинале Марта сыграет с победительницей матча между Онс Жабер (Тунис) и Сораной Кирстей (Румыния).

Отметим, что Костюк пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде, преодолев квалификацию. В 1/16 финала украинка одолела австралийку Джейми Форлис.

Костюк остается единственной представительницей Украины на этих соревнованиях. Ранее первая ракетка нашей страны Ангелина Калинина драматично вылетела на старте основной сетки турнира в Аделаиде, уступив экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси.

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