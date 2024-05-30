Обыграла хозяйку соревнований: Свитолина пробилась в третий круг Roland Garros-2024

Элина стала второй украинкой, которая сыграет на этой стадии текущего Открытого чемпионата Франции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд основной сетки Roland Garros-2024.

Во втором круге французского мэйджора 29-летняя уроженка Одессы (№19 WTA) одержала победу над француженкой Диан Парри (№63 WTA).

Матч продлился 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 в пользу звезды украинского тенниса.

Это была вторая очная встреча теннисисток, неделю назад Свитолина обыграла Парри на турнире WTA 500 в Страсбурге.

В третьем раунде Элина встретится с победительницей матча между румынкой Аной Богдан и россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая из-за войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Добавим, что на старте основной сетки Свитолина одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала разгромную победу и впервые в карьере вышла в третий круг Roland Garros.

Другая наша соотечественница Марта Костюк остановилась во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

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