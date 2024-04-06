Обыграли лидеров посева: сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне

Для украинок это будет восьмой совместный финал на соревнованиях уровня WTA.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.
В полуфинале сестры в напряженном матче победили первых сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).
Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился триумфом украинок со счетом 7:6, 6:7, 13:11.
Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок обыграли американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд – 3:6, 6:1, 10:8.
Людмила и Надежда в восьмой раз совместно сыграют в финале на уровне WTA и попытаются завоевать пятый титул. Это будет их первый финал турнира WTA на грунте.
В финале сестры Киченок встретятся с победительницами второго полуфинала: американками Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс или японками Эри Хозуми и Макото Ниномией.
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