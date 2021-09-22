Обзывали сепаратистом: скандальный Селезнев извинился за "фак", показанный фанатам в Полтаве

Нападающий заявил, что сожалеет о своем поступке, совершенном на эмоциях.

Форвард закарпатского "Миная" Евгений Селезнев извинился за инцидент, который случился в Полтаве во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Ворсклой". Следуя в подтрибунное помещение, 36-летний футболист показал фанатам средний палец в ответ на свист с трибун.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте "Миная", Селезнев объяснил, что болельщики спровоцировали его на нецензурный жест оскорблениями и обвинениями в сепаратизме. Также Евгений признался, что сожалеет о своем поступке, и пообещал, что подобное больше никогда не повторится.

"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между "Ворсклой" и "Минаем", сделал на эмоциях и я искренне жалею о нем. Скажу только, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня является очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, что не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора.

Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею об этом инциденте. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - сказал Селезнев.

"Ворскла" обыграла "Минай" со счетом 2:0.

"Минай" со счетом 2:0. В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. СМИ писали, что форвард пришел на товарищеский матч в нетрезвом состоянии.

покинул клуб после зимней паузы. СМИ писали, что форвард пришел на товарищеский матч в нетрезвом состоянии. В составе "Миная" нападающий уже успел "отметиться" конфликтом во время матча против "Динамо", в перерыве устроив разборки с защитником киевлян Александром Караваевым.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Селезнев попал в новый скандал, выйдя на матч УПЛ с донецким "Шахтером" без нашивки "Слава Украине".

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