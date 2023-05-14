"Очень боится проиграть": Усик оценил вероятность проведения боя с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик высказался о возможном бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению украинского боксера, его поединок с "Цыганским королем" все же удастся организовать, однако сейчас стороны не ведут переговоры.

"Что я знаю о шоу на Ближнем Востоке? Насчет боя с Тайсоном Фьюри пока ничего не могу сказать: на данный момент бой не планируется, поскольку переговоры, скажем так, в тупике. Насколько знаю, Уайлдер и Джошуа будут боксировать в конце этого года, но детали контракта обсуждаются внутри их команд, поэтому тоже нет конкретных комментариев.

Кто победит, Уайлдер или Джошуа? У каждого есть свой потенциал. Для Уайлдера ставка на нокаут. Джошуа очень технический боксер и тоже с нокаутирующим ударом. Но говорить о преимуществе какого-либо боксера нельзя: в ринге победа зависит от многих факторов.

Для Фьюри бокс – это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор – деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то сумасшедшие суммы, которые хочет получить за бой. Я считаю, что все его громкие заявления – разгар страстей. Без этого никуда. А так чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. И даже, проиграв, заберет свое.

Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге.

Как оцениваю работу Александра Красюка, которую он провел в ходе переговорного процесса? Переговорный процесс проходил так, как это всегда происходит. Ничего уникального не было. Вопрос только в Тайсоне Фьюри. Держаться за пояс WBC и выставлять неприемлемые условия боя для того, чтобы их заранее отклонили для него гораздо важнее, чем вести честную игру в пользу сферы бокса и ожидающих этого поединка фанатов.

Фьюри – большой человек, который имеет очень хорошие способности в боксе и в жизни… но этот большой человек очень боится проиграть", – заявил Усик в интервью порталу vRINGe.com.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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