"Очень больно от этой потери": Ребров трогательно отреагировал на смерть легенды "Динамо"
Наставник национальной команды почтил память Владимира Мунтяна.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного футболиста киевского "Динамо" Владимира Мунтяна.
Наставник национальной команды опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram.
Мунтян ушел из жизни 1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни.
"Последний наш разговор был после матча с Исландией...
Владимир Федорович Мунтян позвонил и поздравил с выходом в плей-офф. Он уже был в тяжелом состоянии, но все равно нашел силы поддержать – так, как умел только он.
Мы договорились, что скоро обязательно встретимся… Не успели… Очень больно от этой потери…
Для всех нас он был легендой. Но для меня – еще и учителем, наставником и кумиром. Под его руководством я играл в олимпийской сборной. Потом уже свои первые тренерские шаги делал тоже под его руководством – в молодежке "Динамо".
Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как придать уверенности так, как мало кто умел. Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!
Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и людям – останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память...", – написал Ребров.
Мунтян в составе "Динамо" семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка СССР, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.
За сборную СССР он отыграл 49 матчей и забил семь мячей, став вице-чемпионом Европы в 1972 году.
После окончания игровой карьеры Мунтян входил в штаб сборной Украины в ее первых матчах, тренировал молодежку "сине-желтых", национальную команду Гвинеи, криворожский "Кривбасс", полтавскую "Ворсклу" и ряд других клубов УПЛ. Работал в тренерском штабе "Динамо" и "Динамо-2".
Ранее сообщалось, что умер бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин.