"Очень больно от этой потери": Ребров трогательно отреагировал на смерть легенды "Динамо"

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного футболиста киевского "Динамо" Владимира Мунтяна.

Наставник национальной команды опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram.

Мунтян ушел из жизни 1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни.

"Последний наш разговор был после матча с Исландией...

Владимир Федорович Мунтян позвонил и поздравил с выходом в плей-офф. Он уже был в тяжелом состоянии, но все равно нашел силы поддержать – так, как умел только он.

Мы договорились, что скоро обязательно встретимся… Не успели… Очень больно от этой потери…

Для всех нас он был легендой. Но для меня – еще и учителем, наставником и кумиром. Под его руководством я играл в олимпийской сборной. Потом уже свои первые тренерские шаги делал тоже под его руководством – в молодежке "Динамо".

Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как придать уверенности так, как мало кто умел. Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!

Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и людям – останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память...", – написал Ребров.

Мунтян в составе "Динамо" семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка СССР, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

За сборную СССР он отыграл 49 матчей и забил семь мячей, став вице-чемпионом Европы в 1972 году.

После окончания игровой карьеры Мунтян входил в штаб сборной Украины в ее первых матчах, тренировал молодежку "сине-желтых", национальную команду Гвинеи, криворожский "Кривбасс", полтавскую "Ворсклу" и ряд других клубов УПЛ. Работал в тренерском штабе "Динамо" и "Динамо-2".

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин.