"Очень больно": украинский чемпион ММА рассказал о пережитых ужасах оккупации родного Ирпеня

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов вспомнил страшные моменты, которые город Ирпень пережил во время оккупации российской армией.

С начала полномасштабного российского вторжения Ярослав Амосов вступил в ряды терробороны и помогал ВСУ выгонять российских захватчиков из своего родного города Ирпень.

В интервью изданию CNN Амосов поделился воспоминаниями о жестокой оккупации Ирпеня, которую ему пришлось увидеть своими глазами.

"Люди бегали... хватали на руки детей, родителей, животных, плакали. Они не знали, что делать. Видел ситуацию, когда один военный бег с ребенком на руках. Все вещи этого ребенка были покрыты кровью, но не его, а его отца... Мать бежала позади.

Не знаю, что случилось с папой ребенка, но на это было трудно смотреть. Малышу было, может, два или три года, но он даже не понимал, что происходило. Я не слышал, чтобы он плакал. Его, вероятно, просто охватил нереальный шок.

Видеть, как человек плачет из-за того, что держит в руках ломоть хлеба, очень больно. Я не понимаю, почему люди не верят в то, что здесь происходит. Они полагают, что (Россия - прим.) проводит "специальную операцию" по спасению людей. Трудно смотреть на свой город, когда-то наполненный счастьем и жизнью. Сейчас спокойно, но я понимаю и знаю, что происходит в других городах", - сказал Амосов.

Ранее сообщалось, что Амосов отказался проводить защиту титула против британца Майкла Пейджа, чтобы остаться защищать Украину от российских захватчиков.

Напомним, после того, как Ирпень полностью оказался под контролем украинских военных, 28-летний боец ММА из погреба собственного дома достал чемпионский пояс, который спрятала там его мать.

В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

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