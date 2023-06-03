"Очень большая ответственность": Ребров дал ответ, возглавит ли сборную Украины

Сергей Ребров подтвердил, что совсем скоро должен стать новым главным тренером сборной Украины.

Об этом украинский специалист рассказал в эфире программы "Сниданок с 1+1".

Он отметил, что вместе со своим тренерским штабом уже начал готовиться к июньским матчам национальной команды в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с "Аль-Айном" рассчитан до 30 июня. Поэтому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно, завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины... Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном", поэтому если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт.

Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм (квалификации Евро-2024 – прим.), поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна", и ничего не нужно обсуждать", – сказал Ребров.

Отметим, что сегодня, 3 июня, Ребров отмечает свое 49-летие.

"Во-первых, хочу поблагодарить ВСУ, наших защитников и защитниц, пожелаю им скорейшего возвращения к их семьям и изгнания этой сволочи с нашей земли. Что касается поздравлений с днем рождения, я считаю, что сейчас очень важно закончить победой эту войну. Очень важно, чтобы наши воины вернулись к своим семьям и праздновали вместе с ними. Как говорит Мирон Богданович (Маркевич – прим.): "Та то таке". Праздник то такое, когда закончится война, тогда мы будем праздновать все наши дела", – добавил Ребров.

В конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна". Он работал с эмиратским клубом с лета 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат и завоевала Кубок лиги ОАЭ, а нынешнюю кампанию завершила на втором месте в местном первенстве.

Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

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