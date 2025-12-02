"Очень большая потеря": Шовковский отреагировал на смерть легенды "Динамо"

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский отреагировал на смерть легенды клуба Владимира Мунтяна.

Экс-наставник "бело-синих", которого уволили с поста в конце ноября, опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram.

Мунтян ушел из жизни 1 декабря на 80-м году после продолжительной болезни.

"Ушел из жизни Мунтян Владимир Федорович. Очень большая потеря для всего футбольного и не только украинского сообщества…"

Свои, одни из первых футбольных шагов за молодежную и олимпийскую сборные Украины, я делал под руководством Федоровича.

Помню, как сейчас, в ноябре 1994 года олимпийская сборная готовилась к своей очередной игре… На одной из предматчевых тренировок – мы уже приехали на стадион "Динамо", он тогда еще не носил имя В.В. Лобановского, – Владимир Федорович говорит, что хотим пожелать успеха мне, потому что я переезжаю в ряды национальной сборной Украины для подготовки к матчу со сборной Эстонии.

Я тогда подумал, что Федорович шутит… Он всегда любил пошутить… И таким навсегда Вы останетесь в моей памяти…

Также прекрасно запомню Ваши слова-поздравления с юбилейным 30-м чемпионством... Благодарю Вас за все, что Вы сделали для украинского футбола... Вечная светлая память...", – написал Шовковский.

Мунтян в составе "Динамо" семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка СССР, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

За сборную СССР он отыграл 49 матчей и забил семь мячей, став вице-чемпионом Европы в 1972 году.

После окончания игровой карьеры Мунтян входил в штаб сборной Украины в ее первых матчах, тренировал молодежку "сине-желтых", национальную команду Гвинеи, криворожский "Кривбасс", полтавскую "Ворсклу" и ряд других клубов УПЛ. Работал в тренерском штабе "Динамо" и "Динамо-2".

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин.