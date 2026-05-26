"Очень горжусь Рико": тренер Верховена поздравил Усика с победой

Александр Усик / © Associated Press

Питер Фьюри, тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена, поздравил чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика с победой над своим подопечным.

"Если отбросить политику, мы увидели ожесточенный бой между двумя достойными мужчинами. Очень горжусь Рико. Огромные поздравления Усику с его тяжело одержанной победой.

Я прилетел домой к новорожденной внучке — вот моя награда. Благодарю Иисуса Христа за мою жизнь", — написал тренер Верховена в соцсети X.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

