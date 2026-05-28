"Очень храбрый": в WBC назвали следующего соперника Усика после победы над Верховеном
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что следующим оппонентом украинца должен стать немец Агит Кабайел.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном должен провести бой с немцем Агитом Кабайелом, который является обязательным претендентом на пояс WBC.
"Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Он участвовал в том грандиозном шоу супертяжеловесов три года назад в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса, который и сам только что одержал невероятную победу. Бой между Агитом и Александром должен состояться в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим.
У Агита отличные удары по корпусу. Он не такой высокий, как большинство супертяжеловесов, но очень храбрый", — приводит слова Сулеймана официальный сайт WBC.
33-летний Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.
Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.
В свою очередь, Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.
На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.
По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.
