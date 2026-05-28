"Очень храбрый": в WBC назвали следующего соперника Усика после победы над Верховеном

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном должен провести бой с немцем Агитом Кабайелом, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

"Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Он заслужил это право. Он участвовал в том грандиозном шоу супертяжеловесов три года назад в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса, который и сам только что одержал невероятную победу. Бой между Агитом и Александром должен состояться в этом году. Мы официально закажем его, а дальше посмотрим.

У Агита отличные удары по корпусу. Он не такой высокий, как большинство супертяжеловесов, но очень храбрый", — приводит слова Сулеймана официальный сайт WBC.

33-летний Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

В свою очередь, Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

