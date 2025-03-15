"Очень крутой вызов": Билодид поделилась эмоциями от подписания контракта с футбольным клубом

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала подписание контракта с женской командой футбольного клуба "Металлист 1925".

24-летняя призерка Олимпийских игр в дзюдо поделился ожиданиями от нового вызова в своей жизни в комментарии для пресс-службы харьковчан.

"Для меня это новый вызов! Я люблю пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, новые цели, новый вид спорта! Я понимаю, что девушки из женской команды – всю жизнь футболистки, а я нет. Я только в детстве любила играть в футбол. Также мы иногда играем на сборах по дзюдо. Однако я на самом деле всегда очень любила футбол и для меня это очень крутой вызов – попробовать себя в профессиональном футболе.

Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно ощутить эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле", – сказала Дарья.

Женская команда "Металлиста 1925" завершила регулярный чемпионат на 3-м месте и обеспечила себе место в чемпионской группе. Первая игра второй части сезона состоится в понедельник, 17 марта.

Билодид является бронзовой призеркой Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг. На Олимпиаде-2024 в Париже Дарья соревновалась в весе до 57 кг и выбыла в 1/8 финала из-за дисквалификации.

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