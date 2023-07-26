Очень мощно: Усик похвастался формой за месяц до боя с Дюбуа (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик продолжает готовиться к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа.

Ровно за месяц до боя украинский боксер опубликовал в Twitter фото из тренировочного лагеря, показав свою актуальную форму.

Александр Усик/Фото: twitter.com/usykaa

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми сейчас владеет украинец

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда в реванше победил британца Энтони Джошуа. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что непобедимый украинский боксер Дмитрий Митрофанов проведет чемпионский бой в андеркарде поединка Усик – Дюбуа.

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