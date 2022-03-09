"Очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо": украинский футболист - о Путине

Алексей Дитятьев в тылу помогает украинцам, спасающимся от войны.

Украинский защитник польского клуба "Краковия" Алексей Дитятьев высказался о военном вторжении России на территорию нашей страны и пожелал жестокой смерти президенту оккупантов Владимиру Путину.

"В пол 5 утра меня разбудила жена. Я вообще не понял, что происходит. Словно какой-то страшный сон. Начали звонить родственникам. Что могу сказать… Жизнь поделилась на "до" и "после" 24 февраля. Этот страшный сон продолжается. до сих пор.

Наши родные - в Новой Каховке. Мамы, отчими, бабушки, дедушки. С первого дня город - оккупированный. Были проблемы со снабжением продуктов, все закрылось, все боялись. Сейчас более-менее все налаживается, но, тем не менее, хватает "предпринимателей", которые пользуются этой ситуацией и накручивают бешеные цены на продукты. Много таких случаев. Они такие же мародеры, как те, кто растягивает товар из разбомбленных магазинов.

Честно говоря, приятно удивляет, что вышел практически весь город. Прошли по всем улицам, скандировали лозунги за Украину, призывали оккупантов убираться прочь. Думаю, враг почувствовал, как ему здесь не рады. Остановит ли это его? Не знаю.

Хочется ли взять в руки оружие? Каждый день об этом думал. Меня останавливает только одно - семья. Я не могу их оставить на произвол судьбы. Это не отговорка, говорю как думаю. Что мне сказать дочке? "Я иду на войну"? Я не военный. Вместе с тем могу помогать в тылу. Делаю все, что в моих силах. Людям, нуждающимся в помощи, отдаю всего себя.

Что бы я пожелал х**лу? Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут сами свои. То, что он делает, и санкции, которые налагают на его окружение, на простых россиян… "За" они или "против" - пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его заживо", - сказал футболист в интервью Football24.ua.

Также игрок рассказал, что сейчас помогает немалому количеству людей, убегающих от войны в Польшу.

"У меня здесь настоящий конвейер. Каждый день мы принимаем семьи, всех, кто обращается за помощью, свожу с необходимыми людьми. Коммуникация довольно сложная, ведь многие украинцы не знают иностранного языка. Итак, знакомлю с нужными людьми, перевожу, ищем квартиры.

Вот я сейчас еду домой и на мне "висит" еще три семьи, которые направляются от границы в Краков и его окрестности. В тылу способствуем, чем можем. Много разных проблем. Очень помогает Игорь Худобяк, звонит по телефону из Кипра. Мы находим людей во Львове, везем на границу, из границы забираем в Краков. Я все время на телефоне. Кому можем - помогаем", - поделился Алексей.

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