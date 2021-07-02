"Очень надеюсь на это": скандальный пилот "Формулы-1" и сын российского миллиардера ждет победы Украины на Евро-2020

"Очень надеюсь на это": скандальный пилот "Формулы-1" и сын российского миллиардера ждет победы Украины на Евро-2020

Гонщик внимательно следит за футбольным турниром.

Сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, пилот команды "Хаас" Никита Мазепин признался, что болеет за сборную Украины на Чемпионате Европы-2020. В субботу, 3 июля, в Риме "сине-желтые" в 1/4 финала турнира встретятся с национальной командой Англии.

"Я очень надеюсь, что Украина победит. Несмотря на то, что сейчас Украина и Россия – две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей. Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь.

Знаете, 99 процентов людей, с которыми я работаю, говорят, что футбол возвращается домой, но я надеюсь, что этого не случится", - цитирует Мазепина GPfans.com.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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