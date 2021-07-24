"Очень помогла мама": эмоции Билодид после завоевания первой украинской медали на Олимпиаде-2020

Дарья призналась, что отдала все силы ради олимпийской награды.
Первая украинская медалистка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид прокомментировала свой успех. 20-летняя дзюдоистка стала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг.
"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене.
Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне, поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", - цитирует Билодид НОК Украины.
Это первая медаль Билодид на Олимпийских играх и первая олимпийская награда в истории украинского женского дзюдо.
После завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.
Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.
- Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.
Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике