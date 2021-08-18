"Очень силен, такое встречается редко": бывший тренер "Баварии" расхвалил игрока "Шахтера" после матча Лиги Чемпионов

Известный специалист высоко оценил игру украинца.

Главный тренер "Монако" Нико Ковач расхвалил голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина за игру в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, который завершился победой "горняков" со счетом 1:0.

"Я смотрел видео матчей "Шахтера" и заметил, что он был очень хладнокровным, очень спокойным в обращении с мячом. В его возрасте такое встречается довольно редко.

В нашем матче мы увидели, что он - отличный вратарь. Андрей Пятов, против которого я встречался множество раз, стал номером два, а он очень хорош - так что это значит, что Трубин очень и очень силен.

Если продолжит в таком же духе, его ждет отличная карьера, но надеюсь, что на следующей неделе он не сделает много сейвов", - цитирует Ковача официальный сайт "Монако".

Ответный матч команды проведут 25 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало поединка - в 22:00.

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский " Генк ", "Монако" оказался сильнее чешской " Спарты ".

бельгийский " ", "Монако" чешской " ". Ковач известен по выступлениям за мюнхенскую "Баварию". В 2018-2019 годах он работал главным тренером самого титулованного клуба Германии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку