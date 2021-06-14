"Очень сильная игра": Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины от Нидерландов на Евро-2020

Глава государства ждет побед от команды в следующих играх.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной сборной в матче 1-го тура группы C Евро-2020 от Нидерландов (2:3).
"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет дальше.
Впереди - две важные игры и победа. Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это - про Украину. Ибо это сегодня - про вас", - написал Зеленский в Instagram.
- Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.