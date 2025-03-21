"Очень сильно помог команде": Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный момент первого матча против Бельгии в плейоф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

По словам наставника "сине-желтых", ключевым эпизодом поединка стал гол Алексея Гуцуляка на 66-й минуте.

Гуцуляк вышел на замену на 62-й минуте вместо Романа Яремчука, а уже через четыре минуты сравнял счет в игре. После этого наша команда забила еще дважды и одержала волевую победу со счетом 3:1.

"Игра Гуцуляка? Я знаю очень хорошо Алексея. Ему не нужно было что-то говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, поэтому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он очень сильно помог команде.

Что произошло во втором тайме? Мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.

Безумная поддержка со стороны болельщиков? Я благодарен всем болельщикам, которые пришли. Они поддерживали команду, благодаря им мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную", – сказал Ребров на пресс-конференции после матча.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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