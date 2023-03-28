"Очень слабая позиция": звезды украинского спорта выступили против возможного бойкота Олимпиады-2024

Известные украинские спортсмены считают, что наша страна не должна бойкотировать Игры в Париже, даже если туда допустят россиян и белорусов.

Звездные украинские спортсмены Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук прокомментировали возможный бойкот Олимпийских игр-2024, если к ним допустят россиян и белорусов.

Все трое уверены, что бойкот нашей страной Олимпиады будет ошибочным решением. Они уверены, что украинцы должны поехать на Игры в Париже, чтобы бороться на спортивном фронте и завоевать как можно больше медалей.

"На самом деле я думаю, что это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде... Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто не смотрел раньше. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно.

Очень надеюсь, что мы сможем довести свое мнение МОК и всем остальным. То, что происходит сейчас у нас в стране, не укладывается в голове. Многие российские спортсмены поддерживают этот режим, многие – боятся. Но я не знаю, как это будет выглядеть – чтобы они подписали какую-то бумажку, что они не поддерживают войну. Если мы говорим о легкой атлетике, то они выступают с эмблемой клуба ЦСКА – это поддержка армии, я считаю, поддержка геноцида", – сказала легкоатлетка, бронзовая призерка Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в интервью Суспильне Спорт.

"Надо провести голосование в "Дія" и сделать, как люди скажут. Честно говоря, многие военные спрашивают, когда будут соревнования. Поэтому мне кажется, что они следят и болеют за нас. Если ребята борются, это не значит, что мы должны сидеть дома и отдавать все медали россиянам.

Я думаю, что мы должны также выезжать, воевать на своем спортивном фронте и завоевывать больше медалей. Если мы не поедем, то "даем заднюю" и показываем, что они "обули" нас и здесь", – заявил чемпион и серебряный призер Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев в комментарии YouTube-каналу ВДОМА.

Обладатель "серебра" и "бронзы" Токио-2020 в плавании Михаил Романчук также высказался против бойкота Украиной Олимпиады в Париже.

"Как мы видим на практике некоторых федераций, деньги решают многое. Я считаю, что наши спортсмены должны бороться. Это должно быть дополнительной мотивацией, чтобы выгрызать и побеждать. Спортсмены могут выезжать из страны, поэтому мы можем рассказывать Европе и миру, что происходит в Украине.

Считаю, что мы должны соревноваться и доказывать на международной арене, что мы сильные и будем бороться до конца, несмотря на условия тренировок и жизни. Мы сильная нация", – сказал Романчук в комментарии YouTube-каналу ВДОМА.

Ранее сообщалось. что 35 стран договорились потребовать от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

В феврале 2023 года МОК сообщил, что окончательное решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Однако в марте президент МОК Томас Бах сделал скандальное заявление, в котором оправдал возможное участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

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