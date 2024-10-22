"Очень сочувствую": тренер "Арсенала" поддержал "Шахтер" перед очным матчем в Лиге чемпионов

Микель Артета выразил уважение донецкому клубу, который продолжает выступать на международной арене во время войны в Украине.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против донецкого "Шахтера".

Испанский специалист выразил сочувствие "горнякам" и украинскому народу из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины.

"Я очень сочувствую из-за ситуации, в которой оказался "Шахтер". Я не могу представить, даже когда разговариваю с Зинченко, как это влияет на вас, всю страну, ваши семьи и окружающую среду.

То невероятное отношение к этой ситуации, и то, что они делают, чтобы продолжать играть в футбол на таком уровне и конкурировать – это отлично. Завтра мы встретим их как можно лучше.

Однозначно – футбол не самое важное дело в нашем мире, особенно если сравнивать с ситуацией, в которой находится "Шахтер". Но они решили использовать футбол с его многими положительными вещами, которые проявляются в действительно мощной жизни.

Я считаю, что это прекрасно – как они управляли и управляют ситуацией, как объединилась страна. Мы должны осознавать, что спорт также приносит радость в жизнь людей", – приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

Матч "Арсенал" – "Шахтер" состоится во вторник, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

Перед третьим туром "горняки" занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе одно очко. "Канониры" с 4 баллами располагаются на 13-й позиции.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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