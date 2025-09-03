"Очень сомневаюсь": известный промоутер высказался по поводу сроков возвращения Усика в ринг

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела обладателя временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, сомневается в том, что абсолютный чемпион мира Александр Усик вернется в ринг в 2025 году.

Об этом он заявил в комментарии для Sky Sports.

"Усик попросил тай-маут у WBO из-за травмы, и он предоставил доказательства, такая ситуация на данный момент. Будет ли он биться до конца года? Я очень сомневаюсь", – сказал Уоррен.

Реклама

Также промоутер рассказал, что работает над организацией поединка между Паркером и временным чемпионом WBA британцем Фабио Уордли. Ранее СМИ сообщали, что боксеры встретятся 25 октября на арене O2 в Лондоне.

"Мы близки к объявлению большого боя. Это будет одно из нескольких больших шоу, над которыми мы сейчас работаем. В супертяжелом весе все готовы биться друг с другом, никто никого не избегает. Все хотят увидеть эти поединки, и мы очень упорно работаем, чтобы устроить их", – добавил Уоррен.

Отметим, что 24 июля WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Если Александр откажется биться с новозеландцем, то пояс WBO станет вакантным и украинец потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером из-за травмы спины. WBO пошла навстречу украинцу и предоставила ему отсрочку от переговоров, на какое именно время – неизвестно.

Реклама

В конце августа WBO обязала Усика предоставить обновленное медицинское заключение после того, как по Сети разлетелось видео, где украинский боксер устроил зажигательные танцы во время благотворительного вечера, организованного им и его женой Екатериной для сбора средств в поддержку детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

Паркер последний раз выходил в ринг в феврале этого года, когда во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Баколе. Сначала новозеландец должен был биться с Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Энтони Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.