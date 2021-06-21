"Очень стыдно": что говорили игроки сборной Украины после поражения в решающем матче Евро-2020

Украинские футболисты попросили прощения у болельщиков за результат поединка с Австрией.

Сборная Украины проиграла Австрии (0:1) в сверхважном матче последнего тура группового этапа Евро-2020. После поражения футболисты поделились комментариями по неудачному поединку.

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что чувствует ответственность за игру и результат, а также чувство стыда перед фанатами.

"Описать то, что у меня внутри, очень непросто. Большое разочарование, я сам чувствую ответственность. Мы должны были сыграть намного лучше. То, как мы играли первый тайм - это неприемлемо. Мы должны рассмотреть свои ошибки, свою игру. На таких турнирах можно много говорить о физических кондициях, но сложно без менталитета победителей. Выигрывать каждую дуэль, на каждом участке поля, и в первом тайме этого не было. Второй тайм - мы отдавали все силы, но Австрия очень хорошая, сбалансированная команда, которая нам не давала создавать моменты.

Брака с нашей стороны было много, мы заслужили критику. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, но мы не играли на ничью, хотели выиграть, отдавали все силы. Это будет для нас бесценным опытом, но хочется уже из него что-то извлекать и добывать результат.

Пришло столько болельщиков, нас весь стадион гнал вперед, мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно. Я никогда не был в такой ситуации, когда дальнейшая судьба зависит не от нас. Нам ничего не остается, только надеяться на другие команды. Шанс минимальный, но он есть, и будем надеяться, что все срастется. Но нам всем нужно пересмотреть свою игру и отношение к делу", - сказал Зинченко в эфире телеканалов "Футбол".

Защитник "сине-желтых" Николай Матвиенко отметил, что с первых минут игра пошла не по плану из-за нервозности в действиях игроков украинской команды.

"Все началось с первых минут, несколько нервных моментов и ошибок в простых ситуациях, обрезок. Поэтому мы стали играть не так, как хотели. Начали быть осторожными, Австрия это почувствовала и начала прессинговать, поэтому первый тайм у нас не очень получился. Во втором немного перестроились, пытались показывать лучшую игру.

Мы знали, что соперник будет прессинговать, им нужна была победа. Но мы нервно начали, не получалось показать нашу игру. Ответственный момент был, проиграли начало и потом не так себя комфортно чувствовали. Далее просто ждем, надеемся и верим, что еще остается", - цитирует Матвиенко ТК "Футбол".

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о сложностях, которые возникли у украинской сборной и выразил надежду, что "сине-желтым" все же удастся попасть в плей-офф.

"Трудности в игре? Не знаю с чем это связано. Не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Мы пытались, но многое не получалось. Момент с пропущенным голом Просто подача с углового и так сложилось, что в центре была дыра, а соперник выскочил и успел ударить и забить

Другие матчи? Да, конечно, будем следить. Шансы еще есть. Будем верить, что выйдем дальше", - сказал Забарный в эфире телеканалов "Футбол".

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Если Украина попадет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (сейчас лидирует Швеция) или F (лидирует Франция).

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