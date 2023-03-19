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Очередная феерия Холанда: "Манчестер Сити" сокрушительной победой вышел в полуфинал Кубка Англии (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
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Очередная феерия Холанда: "Манчестер Сити" сокрушительной победой вышел в полуфинал Кубка Англии (видео)

Эрлинг Холанд / Фото: Associated Press

Норвежский бомбардир оформил хет-трик.

"Манчестер Сити" разбил "Бернли" в четвертьфинале Кубка Англии – 6:0.

В первом тайме "горожане" отличились дважды – дубль в активе Эрлинга Холанда.

После перерыва норвежец забил свой третий мяч во встрече, таким образом оформив хет-трик.

А потом дублем выстрелил Хулиан Альварес. Еще один мяч на счету Коула Палмера, который на 63-й минуте вышел вместо Холанда.

Обзор матча

Итак, "Манчестер Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии.

Остальные полуфиналисты определятся 19 марта. В 1/4 финала встретятся: "Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм", "Шеффилд Юнайтед" – "Блэкберн" и "Брайтон" – "Гримсби".

Напомним, недавно Холанд забил пять голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига", чем помог своему клубу выйти в четвертьфинал.

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Дата публикации
Просмотры
477
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