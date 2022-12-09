Очередная отставка на ЧМ-2022: Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии

"Селесао" сенсационно уступили Хорватии в 1/4 финала.
Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул свой пост после провала команды на ЧМ-2022.
Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.
"Тите покидает Бразилию. Он больше не является главным тренером "селесао" после поражения от Хорватии. Это конец", – написал он.
Тите работал с командой с 2016 года, дважды вылетел в четвертьфинале ЧМ, а в 2019 году выиграл Кубок Америки.
Специалист заранее предупреждал, что катарский Мундиаль станет его прощальным турниром. Контракт с бразильской федерацией формально завершится 31 декабря.
Напомним, что поединок Хорватия – Бразилия завершился сенсационным поражением "селесао". Хорваты одержали победу в серии пенальти.
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