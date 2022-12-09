Очередная отставка на ЧМ-2022: Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул свой пост после провала команды на ЧМ-2022.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

"Тите покидает Бразилию. Он больше не является главным тренером "селесао" после поражения от Хорватии. Это конец", – написал он.

Тите работал с командой с 2016 года, дважды вылетел в четвертьфинале ЧМ, а в 2019 году выиграл Кубок Америки.

Специалист заранее предупреждал, что катарский Мундиаль станет его прощальным турниром. Контракт с бразильской федерацией формально завершится 31 декабря.

Напомним, что поединок Хорватия – Бразилия завершился сенсационным поражением "селесао". Хорваты одержали победу в серии пенальти.

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