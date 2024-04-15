Очередная потеря очков: "Днепр-1" на последних секундах лишился победы над "Металлистом 1925" (видео)

Максим Имереков в компенсированное время спас харьковский клуб от поражения.

"Днепр-1" и "Металлист 1925" сыграли вничью в заключительном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счётом 1:1 .

Первыми в этой игре забили подопечные Юрия Максимова. На 19-й минуте Алексей Гуцуляк нанес точный удар, воспользовавшись передачей на ход от Эдуарда Сарапия.

Однако в конце встречи команда Виктора Скрипника сумела сравнять счет. На 90+4-й минуте Максим Имереков после навеса с углового пробил головой и попал в перекладину, а затем сам удачно сыграл на добивании.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Днепр-1"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что днепряне не сумели победить в четвертый раз за последние пять матчей чемпионата Украины – подопечные Максимова одержали только одну победу, один раз проиграли и трижды сыграли вничью.

После этого матча "Днепр-1" (44 очка) занимает четвертое место в УПЛ. "Металлист 1925" (18 баллов) идет в зоне вылета, на предпоследней 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины днепряне 21 апреля на выезде встретятся с "Вересом", а харьковчане днем позже сыграют против "Оболони".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

ЛНЗ одолел "Верес" и прервал длительную безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

"Шахтер" в меньшинстве удержал победу над "Ворсклой" и оторвался на вершине УПЛ (видео)

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" в матче с двумя воздушными тревогами (видео)