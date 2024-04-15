Очередная потеря очков: "Днепр-1" на последних секундах лишился победы над "Металлистом 1925" (видео)

Максим Имереков в компенсированное время спас харьковский клуб от поражения.
"Днепр-1" и "Металлист 1925" сыграли вничью в заключительном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счётом 1:1.
Первыми в этой игре забили подопечные Юрия Максимова. На 19-й минуте Алексей Гуцуляк нанес точный удар, воспользовавшись передачей на ход от Эдуарда Сарапия.
Однако в конце встречи команда Виктора Скрипника сумела сравнять счет. На 90+4-й минуте Максим Имереков после навеса с углового пробил головой и попал в перекладину, а затем сам удачно сыграл на добивании.
Обзор матча "Металлист 1925" – "Днепр-1"
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что днепряне не сумели победить в четвертый раз за последние пять матчей чемпионата Украины – подопечные Максимова одержали только одну победу, один раз проиграли и трижды сыграли вничью.
После этого матча "Днепр-1" (44 очка) занимает четвертое место в УПЛ. "Металлист 1925" (18 баллов) идет в зоне вылета, на предпоследней 15-й позиции.
В следующем туре чемпионата Украины днепряне 21 апреля на выезде встретятся с "Вересом", а харьковчане днем позже сыграют против "Оболони".
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