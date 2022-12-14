Очередная смерть на ЧМ-2022: охранника не удалось спасти после падения с высоты

Еще одна трагедия произошла на четвертьфинальном противостоянии.

В среду, 14 декабря, в больнице скончался охранник, работавший на четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает The Athletic.

Мужчина упал с восьмого яруса стадиона в Лусаили вскоре после матча между Аргентиной и Нидерландами, потерпев серьезные травмы. 4 дня он пролежал в тяжелом состоянии, однако сегодня утром врачи констатировали смерть. Катарская полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента на стадионе.

Известно, что жертвой оказался 24-летний кениец Джон Нджау Кибу. Еще год назад он прибыл в Катар и смог найти работу на Мундиале.

Напомним, что во время этого поединка внезапно скончался американский журналист Грант вол. Впоследствии стала известна причина его смерти.

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