Очередная травма: один из вратарей покинул лагерь сборной Украины перед матчем Лиги наций против Чехии

Дмитрий Ризнык получил повреждение и не поможет "сине-желтым" в игре с чехами.

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной команды накануне матча 4-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 против Чехии.

Как сообщает официальный Telegram-канал УАФ, 25-летний вратарь донецкого "Шахтера" получил повреждение и отправился в свой клуб для восстановления.

Таким образом, в распоряжении главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва остаются два голкипера на поединок против чехов – Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Отметим, что перед октябрьскими матчами Лиги наций сборную Украины всколыхнула эпидемия травм. Из-за проблем со здоровьем в национальную команду не приехали Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Александр Пихаленок, Владимир Бражко и Андрей Лунин.

Кроме того, поединок 3-го тура Лиги наций против Грузии пропустил Тарас Степаненко, который с травмой приехал в лагерь украинской сборной.

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в третьем туре Лиги наций сборная Украины в польском городе Познань обыграла Грузию (1:0). Несмотря на эту победу, команда Реброва продолжает занимать последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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