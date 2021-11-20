Очередное фиаско Сульшера: "Манчестер Юнайтед" с Роналду потерпел разгромное поражение в АПЛ

"Красные дьяволы" заканчивали поединок в меньшинстве.

"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромно проиграл "Уотфорду" в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги - 1:4 .

Хозяева могли выходить вперед уже на 11-й минуте, но Исмаила Сарр не переиграл Давида де Хеа с пенальти. Впрочем, еще до перерыва "шершни" дважды поразили ворота именитого соперника - отличились Джошуа Кинг и Исмаила Сарр.

В начале второй половины встреча Дони ван де Бек сократил отставание "манкунианцев". Однако это все, что смогли подопечные Уле Гуннара Сульшера, за которых полный матч отыграл Криштиану Роналду.

На 69-й минуте "красные дьяволы" оказались в меньшинстве - Гарри Магуайр за семь минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

В компенсированное время команда Клаудио Раньери добила обескровленного соперника голами Жуана Педру и Денниса Бонавентуры.

"Манчестер Юнайтед" проиграл четыре из пяти последних поединков в АПЛ. Команда Сульшера с 17 баллами опустилась на седьмую строчку чемпионата. "Уотфорд" - 16-й с 13 очками в своем активе.

В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 28 ноября на выезде сыграют с "Челси". А "шершни" в тот же день в гостях встретятся с "Лестером", который вместе с Раньери становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.

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