Очередное фиаско Кумана: "Барселона" потерпела сенсационное поражение в Чемпионате Испании (видео)

"Сине-гранатовые" не реализовали пенальти и проиграли скромному "Райо Вальекано".

Каталонская "Барселона" на выезде неожиданно уступила "Райо Вальекано" в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио де Вальекас" в Мадриде остался за хозяевами - 1:0 .

Единственный гол во встрече на 30-й минуте забил известный колумбийский форвард Радамель Фалькао.

Стоит отметить, что на 72-й минуте подопечные Рональда Кумана получили отличный шанс сравнять счет, но Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Статистика говорит сама за себя - в течение всего матча "сине-гранатовые" лишь однажды пробили в створ ворот соперника. У хозяев - три попадания в створ, одно из которых результативное.

Обзор матча "Райо Вальекано" - "Барселона"

"Барселона" (15 очков) занимает 9 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" находится на 5-й строчке с 19 баллами в своем активе.

В следующем туре Ла Лиги каталонцы 30 октября примут "Алавес", а их обидчики в первый день ноября дома сыграют с "Сельтой".

Напомним, в предыдущем матче Чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Реалу" в Эль Классико. После поединка фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль наставника "блаугранас" Рональда Кумана.

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