Очередное фиаско: сборная США второй раз подряд осталась без медалей чемпионата мира по баскетболу

В матче за "бронзу" американцы в овертайме проиграли Канаде.

Сборная США уступила команде Канады в матче за третье место на чемпионате мира-2023 по баскетболу.

Напряженный поединок за "бронзу" завершился поражением американских баскетболистов в овертайме со счетом 118:127 (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16).

Самым результативным игроком матча стал канадец Диллон Брукс, который набрал 39 очков, выполнил 4 подбора и отдал 5 передач.

Таким образом, сборная США, которая традиционно является главным фаворитом ЧМ, второй раз подряд осталась без медалей планетарного первенства.

На предыдущем турнире в 2019 году американцы, которые являются рекордсменами по победам на чемпионатах мира (5 титулов), провалились и заняли только седьмое место.

Напомним, в финале ЧМ-2023 по баскетболу сыграют команды Германии и Сербии. Решающий матч состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало – в 15:40 по киевскому времени.

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