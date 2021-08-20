Очередное "признание": скандального сына российского миллиардера назвали худшим пилотом "Формулы-1"

Представитель РФ с ощутимым отставание стал последним.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин был признан худшим пилотом первой части сезона в "Формуле-1" по версии The Race.

22-летний уроженец Москвы в рейтинге ресурса получил всего 3 балла. Ближе всех к нему расположился канадец Николас Латифи из "Уильямса" (4,1 балла).

Лидером рейтинга стал нидерландец Макс Ферстаппен (8,7 балла) из "Ред Булла". Британец Ландо Норрис из "Макларена" (8,3) стал вторым, а его соотечественник, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (7,5) - третьим, пишет The Race.

Мазепин подписал контракт с "Хаасом" в конце 2020 года. Предполагается, что "руку" к этому приложил отец гонщика - российский миллиардер Дмитрий Мазепин .

. Для Никиты текущий сезон - дебютный в "Формуле-1".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, чемпион "Формулы-1" показал сыну российского миллиардера средний палец во время обгона.

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