Очередное "золото": Магучих с рекордом триумфовала на престижных соревнованиях в Нью-Йорке

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла второй подряд международный старт нового сезона. 22-летняя спортсменка из Днепра стала лучшей на Millrose Games в Нью-Йорке (США).

На соревнованиях Мирового легкоатлетического тура категории Gold украинка одержала победу с результатом 2,00 метра. Эту высоту ей удалось покорить с третьей попытки.

В борьбе за золотую награду Ярослава обошла американку Вашти Каннингем (1,97 метра) и француженку Наваль Меникер (1,86 метра).

Более того, взяв планку на высоте два метра, Магучих установила новый рекорд этих соревнований. Предыдущий рекорд 1,97 метра был установлен еще в 1989 году.

Добавим, что Ярослава также пыталась покорить высоту 2,05 метра и во второй раз обновить мировой рекорд сезона, но все три попытки не имели успеха.

Напомним, в конце января Магучих выиграла первый старт нового сезона – соревнования World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе. Там Ярослава взяла планку 2,04 метра, показав лучший результат сезона в мире.

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