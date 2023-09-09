Очередное "золото": Магучих триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

21-летняя украинка стала единственной спортсменкой, кому покорилась высота 2,00 метра.

"Серебро" соревнований взяла сербка Ангелина Топич (1,97 метра), а "бронзу" – австралийка Элеанор Паттерсон (1,94 метра).

Еще одна украинка Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 1,91 метра.

Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97 м

3. Элеонор Патерсон (Австралия) – 1,94 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м

5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91 м

6. Лия Апостоловски (Словения) – 1,91 м

Добавим, что для Магучих это был 5-й старт в этом сезоне на Бриллиантовой лиге. Ранее Ярослава выиграла "золото" в Рабате и Сямэне, а также завоевала "бронзу" в Лозанне и Монако.

Кроме того, в конце августа Магучих выборола "золото" на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште. Для Украины это единственная золотая награда на этом турнире и первая победа на ЧМ за последние 10 лет.

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