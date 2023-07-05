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Очередной громкий трансфер на Ближний Восток: звезда "Ливерпуля" перебрался в Саудовскую Аравию

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Очередной громкий трансфер на Ближний Восток: звезда "Ливерпуля" перебрался в Саудовскую Аравию

Роберто Фирмино/Фото: twitter.com/ALAHLI_FCEN

Роберто Фирмино перешел в "Аль-Ахли".

Бразильский нападающий Роберто Фирмино стал игроком саудовского "Аль-Ахли".

31-летний форвард перебрался на Ближний Восток в статусе свободного агента по истечении своего контракта с "Ливерпулем".

Фирмино подписал с "Аль-Ахли" соглашение на три года – до июня 2026 года.

Роберто выступал за "красных" последние восемь лет. За это время он забил 111 мячей в 362 поединках "Ливерпуля" во всех турнирах.

В прошлом сезоне Роберто сыграл за английский клуб 35 матчей, отличился 13 голами и 5 результативными передачами.

Ранее "Аль-Ахли" оформил трансфер голкипера лондонского "Челси" Эдуара Менди. 31-летний сенегалец подписал с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Отметим, что этим летом многие другие звездные футболисты также перебрались в чемпионат Саудовской Аравии. Среди них Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота ("Аль-Иттихад"), Рубен Невеш, Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Марсело Брозович ("Аль-Наср").

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Дата публикации
Просмотры
756
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