Очередной громкий трансфер на Ближний Восток: звезда "Ливерпуля" перебрался в Саудовскую Аравию

Бразильский нападающий Роберто Фирмино стал игроком саудовского "Аль-Ахли".

31-летний форвард перебрался на Ближний Восток в статусе свободного агента по истечении своего контракта с "Ливерпулем".

Фирмино подписал с "Аль-Ахли" соглашение на три года – до июня 2026 года.

Firmino is Ready!



pic.twitter.com/Kdr4zMo0X1 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023

Роберто выступал за "красных" последние восемь лет. За это время он забил 111 мячей в 362 поединках "Ливерпуля" во всех турнирах.

В прошлом сезоне Роберто сыграл за английский клуб 35 матчей, отличился 13 голами и 5 результативными передачами.

Ранее "Аль-Ахли" оформил трансфер голкипера лондонского "Челси" Эдуара Менди. 31-летний сенегалец подписал с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Отметим, что этим летом многие другие звездные футболисты также перебрались в чемпионат Саудовской Аравии. Среди них Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота ("Аль-Иттихад"), Рубен Невеш, Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Марсело Брозович ("Аль-Наср").

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