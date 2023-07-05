Очередной громкий трансфер на Ближний Восток: звезда "Ливерпуля" перебрался в Саудовскую Аравию

Роберто Фирмино перешел в "Аль-Ахли".
Бразильский нападающий Роберто Фирмино стал игроком саудовского "Аль-Ахли".
31-летний форвард перебрался на Ближний Восток в статусе свободного агента по истечении своего контракта с "Ливерпулем".
Фирмино подписал с "Аль-Ахли" соглашение на три года – до июня 2026 года.
Firmino is Ready!— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023
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Роберто выступал за "красных" последние восемь лет. За это время он забил 111 мячей в 362 поединках "Ливерпуля" во всех турнирах.
В прошлом сезоне Роберто сыграл за английский клуб 35 матчей, отличился 13 голами и 5 результативными передачами.
Ранее "Аль-Ахли" оформил трансфер голкипера лондонского "Челси" Эдуара Менди. 31-летний сенегалец подписал с саудовским клубом контракт до 2026 года.
Отметим, что этим летом многие другие звездные футболисты также перебрались в чемпионат Саудовской Аравии. Среди них Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота ("Аль-Иттихад"), Рубен Невеш, Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Марсело Брозович ("Аль-Наср").
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