"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

В Сети восхищаются выступлением украинского гения бокса.
В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил гонца Ричарда Комми в главном поединке вечера бокса в Нью-Йорке.
Боксеры преодолели всю отведенную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение Ломаченко - 117:110, 119:108, 119:108.
Африканскому "Терминатору" было ой как ни сладко - в седьмом раунде Ломаченко отправил его в нокдаун.
ТСН Проспорт собрал реакцию Сети на победу украинского боксера. Болельщики полностью довольны перфомансом Василия и в следующий раз хотят, или он получил возможность посоревноваться за чемпионские пояса, которые в прошлом году проиграл американцу Теофимо Лопесу.
The lomachenko fight был хороший #LomachenkoCommey pic.twitter.com/WiqhG9cRQJ— shamon (@moneytalks09) December 12, 2021
masterpiece by loma. best in the world #LomachenkoCommey— zay gatsby (@jiggyzaiah) December 12, 2021
А был ли Ломаченко в Австралии? Теперь может посетить для сражения с Камбососом, после уверенной победы над Комми.— Серпокрылец (@strizh2015) December 12, 2021
Захватывающий бой, красивая победа и ожидание поклонников бокса боя Ломаченко-Камбосос. https://t.co/olZmCR8mHU
Василий Ломаченко победил Ричарда Комми— ⚓➐➍︻╦╤─ ҉ (@sevastlav) December 12, 2021
Украинский боксер очень уверенно вел поединок, в седьмом раунде отправил соперника в нокдаун, а в итоге забрал бой единогласным решением судей.
Василий Ломаченко Чемпион ☝️ pic.twitter.com/SEaQcTOndU— A. Koba (@AnzorNeon470) December 12, 2021
В бою Василий Ломаченко-Ричард Комми никаких неожиданностей. «Лома» переехал соперника. Дайте парню Большой Бой !!! Ему нужны всего четыре боя. Два с Комбосасом, и два с Лопесом. У нашего парня воруют время! У любителей бокса воруют настоящие Большие Бои.– Константин Бедовой (@bedovoy) December 12, 2021
Доброе утро!– Светлана. (@VqGHV4MDnzGUGJI) December 12, 2021
Вася Ломаченко победил!): pic.twitter.com/zOblBgS2Pr
117-110, 119-108 и 119-108, Василий Ломаченко в деле!— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) December 12, 2021
гроссмейстеры бокса Анатолий Николаевич и Василий Анатольевич Ломаченко! pic.twitter.com/qjaaGzd6RB— NikolaySpartak (@fanat1k70rus) December 12, 2021
Очередной космический бой от Василия Ломаченко, Комми показал характер, дрался до конца, но слишком велика разница в скорости и классе. Какой счет выставят судьи? 119-108? 120-107?— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) December 12, 2021
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
- Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.