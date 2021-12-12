"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

В Сети восхищаются выступлением украинского гения бокса.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил гонца Ричарда Комми в главном поединке вечера бокса в Нью-Йорке.

Боксеры преодолели всю отведенную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение Ломаченко - 117:110, 119:108, 119:108.

Африканскому "Терминатору" было ой как ни сладко - в седьмом раунде Ломаченко отправил его в нокдаун.

ТСН Проспорт собрал реакцию Сети на победу украинского боксера. Болельщики полностью довольны перфомансом Василия и в следующий раз хотят, или он получил возможность посоревноваться за чемпионские пояса, которые в прошлом году проиграл американцу Теофимо Лопесу.

masterpiece by loma. best in the world #LomachenkoCommey — zay gatsby (@jiggyzaiah) December 12, 2021

А был ли Ломаченко в Австралии? Теперь может посетить для сражения с Камбососом, после уверенной победы над Комми.

Захватывающий бой, красивая победа и ожидание поклонников бокса боя Ломаченко-Камбосос. https://t.co/olZmCR8mHU — Серпокрылец (@strizh2015) December 12, 2021

Василий Ломаченко победил Ричарда Комми



Украинский боксер очень уверенно вел поединок, в седьмом раунде отправил соперника в нокдаун, а в итоге забрал бой единогласным решением судей. — ⚓➐➍︻╦╤─ ҉ (@sevastlav) December 12, 2021

В бою Василий Ломаченко-Ричард Комми никаких неожиданностей. «Лома» переехал соперника. Дайте парню Большой Бой !!! Ему нужны всего четыре боя. Два с Комбосасом, и два с Лопесом. У нашего парня воруют время! У любителей бокса воруют настоящие Большие Бои. – Константин Бедовой (@bedovoy) December 12, 2021

117-110, 119-108 и 119-108, Василий Ломаченко в деле! — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) December 12, 2021

гроссмейстеры бокса Анатолий Николаевич и Василий Анатольевич Ломаченко! pic.twitter.com/qjaaGzd6RB — NikolaySpartak (@fanat1k70rus) December 12, 2021

Очередной космический бой от Василия Ломаченко, Комми показал характер, дрался до конца, но слишком велика разница в скорости и классе. Какой счет выставят судьи? 119-108? 120-107? — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) December 12, 2021