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"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

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"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

twitter.com/trboxing

В Сети восхищаются выступлением украинского гения бокса.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил гонца Ричарда Комми в главном поединке вечера бокса в Нью-Йорке.

Боксеры преодолели всю отведенную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение Ломаченко - 117:110, 119:108, 119:108.

Африканскому "Терминатору" было ой как ни сладко - в седьмом раунде Ломаченко отправил его в нокдаун.

ТСН Проспорт собрал реакцию Сети на победу украинского боксера. Болельщики полностью довольны перфомансом Василия и в следующий раз хотят, или он получил возможность посоревноваться за чемпионские пояса, которые в прошлом году проиграл американцу Теофимо Лопесу.

  • Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
  • Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.
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