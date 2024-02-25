Очередной предатель: экс-футболист молодежной сборной Украины сыграл за российский клуб

Бывший голкипер "Днепра-1" и "Металлиста" оказался в московском "Спартаке".

Украинский вратарь Мирослав Зновенко решил продолжить карьеру в России.

Как сообщает FootballHub, ссылаясь на Transfermarkt, 21-летний Зновенко перебрался во вторую команду московского "Спартака".

Переход состоялся 5 февраля 2024 года, хотя клуб из страны-агрессора о подписании украинца не объявлял.

Несмотря на это, Мирослав уже успел дебютировать за свою новую команду в товарищеском матче против другого клуба из государства-террориста.

Зновенко в Украине находился в структуре "Днепра-1" и "Металлиста". Предатель имеет в своем активе 5 матчей за молодежные сборные Украины – 1 матч за U-21 и 4 поединка за U-18.

Напомним, ранее в Россию сбежал полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько.

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