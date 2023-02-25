Очередной шаг к чемпионству: "Наполи" в меньшинстве удержал победу над середняком Серии А (видео)

"Наполи" на выезде обыграл "Эмполи" в стартовом матче 24-го тура итальянской Серии А – 0:2 .

Подопечные Лучано Спаллетти оба гола забили в первом тайме. На 17-й минуте автоголом отличился защитник хозяев Ардиан Исмаили.

А на 28-й минуте преимущество неаполитанцев закрепил Виктор Осимхен.

Во втором тайме "партенопейцы" остались в меньшинстве – на 67-й минуте прямую красную карточку заработал Марио Руй, однако это не помешало гостям довести дело до победы.

Обзор матча

"Наполи" (65 очков) продолжает сверхуверенно лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя – "Интер" – на 18 баллов. "Эмполи" (28 пунктов) занимает 12-е место.

В следующем туре неаполитанцы 3 марта примут "Лацио". Днем позже "Эмполи" на выезде сыграет с "Монцой".

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