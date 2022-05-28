Очередной скандал: президент IBA "засветил" карту РФ с аннексированным Крымом (фото)

Российский президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев опубликовал в соцсетях карту России с аннексированным Крымом.

Глава IBA, которого со скандалом переизбрали на этот пост, пробил очередное дно.

На своей странице в Instagram он опубликовал stories, где на заднем плане видна карта Российской Федерации. К территории страны Кремлев добавил и АР Крым – оккупированную территорию Украины с 2014 года.

Это заметили журналисты "Трибуны".

Напомним, что министр спорта Украины Вадим Гутцайт призвал президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса уйти с должности вице-президента IBA. В свою очередь, Продивус заявил, что не собирается "сдавать украинские позиции".

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