Очередной скандал: у испанских фанатов отобрали флаг полка "Азов" во время матча ЧМ-2022 (фото)

На Мундиале произошел еще один скандальный инцидент.

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля рассказал, что представители ФИФА отобрали у болельщиков флаг легендарного полка "Азов" во время матча чемпионата мира-2022.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что позорная ситуация произошла во время матча Германия – Испания. Флаг принесли поклонники испанской сборной.

"Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористкой и чьи военные — это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат", — возмутился Зозуля.

Он призвал отреагировать на данную ситуацию УАФ и Минмолодьспорта.

"Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", — написал футболист.

Напомним, что это не первый скандал на ЧМ-2022. Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на матч чемпионата мира-2022 с российским флагом на бутсах. Впоследствии он позорно оправдался за свой поступок.

В ответ пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти заявил, что никакие санкции к камерунцу не будут применены.

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