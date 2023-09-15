Очередной скандал в клубе: "Манчестер Юнайтед" отстранил звездного игрока – какая причина

Джейдон Санчо отстранен от первой команды за конфликт с главным тренером.

"Манчестер Юнайтед" отстранил вингера Джейдона Санчо от тренировок и матчей из-за проблем с дисциплиной.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

В клубном заявлении говорится, что 23-летний англичанин будет тренироваться отдельно от основной команды, пока не будет решен вопрос касательно его дисциплины.

Ранее главный тренер "манкунианцев" Эрик Тен Хаг не включил Санчо в заявку на матч АПЛ против "Арсенала", объяснив это тем, что не удовлетворен его работой на тренировках.

В ответ Джейдон публично раскритиковал наставника МЮ в своих соцсетях: "Я несправедливо долго был козлом отпущения, хотя выкладывался на тренировках. Не верьте всему, что читаете", – написал Санчо.

Добавим, что Санчо выступает за "красных дьяволов" с 2021 года, когда перешел из "Боруссии" Дортмунд за 85 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в трех матчах АПЛ, в которых суммарно провел на поле 76 минут.

Отметим, что это уже не первый за последнее время скандал в "Манчестер Юнайтед". Ранее клуб отстранил бразильского форварда Антони, которого обвиняют в домашнем насилии.

После четырех сыгранных матчей МЮ с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче чемпионата Англии "красные дьяволы" в субботу, 16 сентября, примут "Брайтон".

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