Очередной трофей для Месси: Аргентина разгромила Италию в финале возрожденного турнира

Сборная Аргентины стала победителем Финалиссимы-2022, разбив в Лондоне на легендарном "Уэмбли" Италию со счетом 3:0.

Отметим, что Финалиссима – это противостояние действующего Чемпиона Европы и Копа Америка.

2020 футбольные конфедерации УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали между собой договор о возрождении одного из таких крупнейших матчей. Трофей, который в прошлом назывался Кубок Артемио Франки, возродили, и в 2022 Аргентина и Италия провели между собой первый за 29 лет поединок за этот кубок.

В первом тайме аргентинцы забили два мяча усилиями Лаутаро Мартинеса ( 28 минута ) и Анхеля Ди Марии ( 45+1 ). Окончательный счет встречи на 90+4 минуте установил Пауло Дибала. Лидер "Альбиселесте" Лионель Месси записал в свой актив две результативные передачи.

Итогом победы аргентинской команды стала ее удивительная статистика. "Бело-голубые" не проигрывают с 2019 года. Подопечные Лионеля Скалони продлили серию без поражений до 32 матчей. Это национальный рекорд – команда с 1991 по 1993 годы не проигрывала в течение 31 игры. Последнее поражение Аргентине нанесла команда Бразилии (0:2) в июле 2019 года в рамках Кубка Америки.

Добавим, что матч между победителями Чемпионата Европы и Копа Америка прошел в третий раз в истории. В 1985 году обладателем Кубка Артемио Франки стала Франция, обыгравшая Уругвай (2:0). В 1993 году трофей выиграла Аргентина, победившая Данию (1:1, 5:4 за пен.).

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