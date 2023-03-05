Очередной зашквар: Ломаченко в США пообнимался и сделал фото с другом Кадырова

Василий сфотографировался с россиянином Исламом Махачевым, поддерживающим войну в Украине.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко попал в новый скандал.

35-летний уроженец Белгород-Днестровского посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США), где пообнимался и сфотографировался с российским чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым.

Официальный аккаунт UFC опубликовал ролик со звездными гостями, посетившими шоу. Случайно на видео попал фрагмент, где Ломаченко и Махачев обнялись и делают совместное фото.

Отметим, что Махачев родом из Дагестана. Он является другом главы Чечни Рамзана Кадырова. Также Ислам поддерживает захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.

Поступок звездного боксера уже осудил общественный активист Сергей Стерненко.

"Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC", – написал Стерненко.

Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами.



Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле.



1/3 pic.twitter.com/ciTnlDutFS — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) 5 марта, 2023

Напомним, недавно Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

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